En Jáltipan, solicitan colaboración para encontrar a Perla

Una familia pide la colaboración de la ciudadanía para localizar a joven Perla Guadalupe Panzo Martínez, que salió esta mañana del domingo de su casa, en la colonia Agraria y no se sabe nada de ella.

Preocupados porque algo malo le haya ocurrido, los familiares solicitaron mediante las redes sociales la colaboración de la ciudadanía para localizar a Perla Guadalupe Panzo Martínez , de 19 años de edad y quien es de tez morena, ojos y cabellos negros y mide 1.60 metros de estatura.

La joven salió de su domicilio, ubicado en la colonia Agraria, este domingo a las 9:00 horas y hasta esta tarde no ha regresado a su casa, además de que no saben de ella y aun cuando la han buscado con familiares y amistades, no cuentan con alguna información que permita dar con su paradero y por eso es que solicitaron la ayuda de la ciudadanía.

Mencionan que Perla Guadalupe al salir vestía una blusa blanca y una falda negra.

La familia dio el número de teléfono 9221964309 o 922164067, para cualquier información que permita localizarla.