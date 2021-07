En Fortín, trabajador de CASF asesina a perrito y hiere a otro; abren investigación

Luego de que un trabajador de la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF), matará a un perro y lesionará a otro con un arma punzocortante, el alcalde de Fortín de las Flores, Antonio Manzur Oviedo, aseguró que ya existe una investigación en contra de este empleado sindicalizado.

"En cuanto al caso de un maltrato animal, de inmediato instruí a la contraloría de la Comisión del Agua para hacer el trabajo pertinente para la investigación administrativa sobre este trabajador, y bueno, lo que salga responsable, no estaba en su horario de trabajo pero sin embargo no voy a permitir que estos casos que de una forma que no va con la ética del ayuntamiento", dijo.