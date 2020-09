Periodistas de Córdoba exigen justicia por crimen de Julio Valdivia

Exigiendo Justicia por el asesinato del corresponsal Julio Valdivia Rodriguez además de que ya no haya ni un periodista más asesinado, trabajadores de los diferentes medios de comunicación de la región de Córdoba, realizaron una marcha pacífica por las principales calles de la ciudad de Córdoba y protestaron en las afueras de la Fiscalía Regional Zona Centro.

Los cerca de 50 reporteros, fotógrafos, camarógrafos y corresponsales de la Región Centro del Estado se congregaron en punto de las 10:30 horas en la parte baja del Palacio Municipal, en donde protestaron por el artero asesinato del corresponsal del Periódico Diario El Mundo de Córdoba Julio Valdivia Rodriguez.

Los comunicólogos portaron lonas y cartulinas, las cuales contenían los mensajes: "No más amenazas, agresiones, golpes, violencia y muertes contra periodistas"; "Ni uno más"; "No me calles base de muerte, dame hechos y justicia, ni uno más"; "Alzó mi voz por la voz de los completos que han callado... Ni uno más".

Minutos después la marcha partió del Parque 21 de Mayo sobre Avenida 3, hasta llegar y bajar sobre la Calle 7, tomar la Avenida 7 y culminar en las afueras de la Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba asentada en la Calle 9 entre avenida 7 y 9 de la Colonia Centro del municipio cordobés.

En las afueras de la Fiscalía y de la Comandancia de la Policía Ministerial Acreditable, los reporteros lanzaron consignas, rindieron un minuto de aplausos a Julio Valdivia Rodriguez, cantaron el himno nacional y finalmente todos y cada uno de ellos agradecieron la participación de los reporteros.

En su intervención el reportero de la Zona de Texonapa, Roberto Moya, dijo que el compañero Julio Valdivia cubría cuatro municipios limítrofes de Veracruz con Oaxaca: Omealca, Tezonapa, Acatlán de Pérez Figueroa.

"Nunca nos imaginamos que fuera a suceder ésto, el Estado dice que va a la baja la delincuencia, pero es todo lo contrario, es el pan nuestro de todos los días en toda la zona centro, como medios de comunicación registramos todo tipo de incidentes y nos damos cuenta que esto la verdad está sin freno y Julio nunca nos imaginamos que fuera una víctima de esto".

Lamentó que el mismo periódico para el que trabajo muchos años, exhibiera sus fotografías decapitado., "Eso no se debió haber hecho porque no se lo merecía si era un elemento de esa empresa debieron haber tomado todas las medidas correspondientes por qué es lo que está marcado por la ley".

Afirmó que la prensa de la región cañera de Córdoba y Tezonapa se encuentra totalmente desprotegida, por lo que existe temor y preocupación entre los corresponsales.

Por su parte, Mario Muñoz Parra igual reportero de aquella zona cañera, dijo que desafortunadamente la mayoría de las empresas se olvidan de los riesgos y peligros que enfrentan diariamente un reportero, llegando al grado de no ser valorado su trabajo.

"La información se tiene que manejar no se puede callar la situación no se puede callar un evento violento no se puede a callar a un funcionario no se puede callar a un delincuente y tenemos que dar la cara".

Puntualizó que desde hace muchos años la zona limítrofe de Oaxaca con Veracruz ha sido considerada como una de las más violentas del Estado y el País.

"Ya ha habido antecedentes de compañeros que han sido asesinados, asesinaron a Armando Saldaña, él trabajaba para radio y trabajaba para medios impresos, desafortunadamente lo asesinaron y hasta el momento no se han dado a conocer todavía quiénes fueron los intelectuales".

Agrego: "También tenemos el caso del compañero de acá de Córdoba, Ricardo Monlui Cabrera, hay una persona detenida que se supone que fue el autor material, ¿pero el intelectual donde está?, ya no se supo más. Existe una total falta de interés de las autoridades como la Fiscalía que no da la cara".

La representante de la empresa Diario El Mundo de Córdoba Mónica Almudena Arroniz de la Huerta, manifestó que toda la redacción de está empresa se encuentra llena de indignación y de dolor por la perdida de Julio.

"Trabajo con nosotros desde hace muchos años y si bien sabíamos del riesgo que implica ellos y nosotros el cubrir una zona tan peligrosa Veracruz, todo está ardiendo, México está con un nivel de violencia terrible, Julio era alguien que estaba ahí la frontera de Veracruz y Oaxaca con lo que todos ustedes saben que eso significa la impunidad, el dolor, la violencia del trabajo día a día".

Afirmó que este grado de violencia no puede volver a repetirse., "Creo que no es necesario que tengamos que volver a venir a una marcha y que no nos vuelva a pasar que ninguno de nuestros compañeros, ninguno este tendido en el SEMEFO".

Puntualizó que todos los trabajadores cuentan con sus prestaciones de ley, aunque como toda empresa la situación es complicada., "Ha estado muy complicada para todos, Julio si tenía todas las prestaciones de ley pero cuando nosotros salimos a la calle todos nosotros no traemos más que este chaleco de reportero no traemos un chaleco antibalas y Julio estaba en una zona super peligrosa, que les digo sí ustedes lo viven todos los días".

Cuestionada si el reportero Julio Valdivia Rodriguez tenía algún tipo de amenaza por algún grupo delincuencial, la representante de la empresa dijo que todos los compañeros viven el día el día bajo amenazas.

"Julio como Erick, como Juan, como Jenny que también está acá, todos nuestros compañeros viven el día a día con amenazas, todos, si Julio había pensado que esto podía suceder si alguna vez lo pensó, alguna vez lo platicamos, incluso se tomó una caguama para decir pa la calor jefa".

Puntualizó que Julio Valdivia no únicamente reporteaba policiaca, sino reporteaba de todas las secciones como todos los regionales.

Finalmente dejo en claro que la única línea de Investigación que ejerce la Fiscalía es por su actividad periodística., "Exigimos justicia por qué ni una más, yo estaba con Gregorio y estoy ahorita con Julio y de verdad no saben cuánto dolor es ver a su familia hablar con su mujer, ver a dos niñitas a sus hijas que dejó en orfandad".