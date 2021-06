en_calles_de_veracruz,_saquean_negocio_de_imprenta

Ricardo Díaz Vergara señaló que personas desconocidas ocasionaron graves daños a la infraestructura del local, donde los empleados se percataron de lo sucedido cuando llegaron a realizar su turno.

De igual manera destacó que los responsables cortaron de manera precisa los cables de las cámaras de vigilancia y la conexión a internet, además de que dejaron algunas hojas con la leyenda Morena.

"Vimos que rompieron todas las rejas, cortaron todos los cables de las cámaras, del Internet, todo y en mi oficina pues entraron a revisar papeles, y se llevaron el DVR de todas las cámaras, y al último me dejaron un recado puesto ahí quedara Morena, nada más ahí decía Morena" aseguró.

Relató que su negocio ha sido víctima de ladrones en al menos cuatro ocasiones, las cuales han sido denunciadas ante la Fiscalía Regional de Veracruz pero en ninguna le han entregado resultados.

Por otra parte, también puntualizó que trabaja para el ayuntamiento de Veracruz y campañas políticas en tiempos de elecciones, pero es un negocio que no está afiliado con ningún político o partido.

"Yo trabajo para todos los partidos, yo no estoy casado con nadie, ahora si es un negocio de imprenta, le trabajo a empresarios, campañas políticas y todo lo que son negocios locales de aquí de Veracruz, digo no entiendo cuál fue el afán de venir a destrozar el local, cuando uno no se mete con nadie y trabajamos libremente, sin casarse con nadie a partido político", aseveró.

