En calles de Veracruz, choca mujer en motoneta

Una mujer que viajaba en su motoneta por calles de la colonia Centro de esta ciudad, resultó lesionada luego de que una camioneta particular se atravesó en su camino y ya no alcanzó a frenar por completo.



Testigos señalaron que el percance ocurrió en la esquina de la avenida Ignacio Allende con Francisco Canal, donde fue requerida la presencia de socorristas para atender a la motociclista.



La agraviada circulaba en su motoneta sobre Allende cuando al llegar a la mencionada intersección, le salió al paso una camioneta Chevrolet color arena cuyo conductor aparentemente no respetó la preferencia.



Fue así que la mujer no alcanzó a frenar y se le estrelló en un costado para luego caer sobre la carpeta asfáltica, en tanto el presunto responsable detuvo su marcha y dio aviso al número de emergencias.



Un técnico en urgencias médicas motorizado del Grupo Troya de la Cruz Roja fue quien se presentó poco después para brindarle los primeros auxilios y descartar que hubiera resultado herida de gravedad.



Por su parte un perito de tránsito y vialidad de la delegación Veracruz acudió para tomar conocimiento del hecho y ordenó el retiro de ambas unidades para deslindar las responsabilidades que resulten.