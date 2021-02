Empresario minatitleco reprueba hechos violentos en su negocio

El empresario Nicolás Ruiz Roset, referente al atentado sufrido un restaurante de su propiedad en Minatitlán, señaló que la inseguridad ha alcanzado dimensiones increíbles, el hecho fue totalmente premeditado.

Exigiremos justicia a los gobiernos federal, estatal y municipal para dar con los responsables de los hechos que atentan contra nuestra integridad del negocio y de la familia.

Descartó que haya existido persecución y balacera entre civiles, tenemos 24 cámaras en la gasolinera que grabaron la evidencia, en la camioneta venían dos personas, la estrellan contra la fachada hacen unos disparos y huyen calle abajo donde eran esperados por otras personas.

Desconozco -dijo-, que haya sido algo político contra mi ya que aun no decido si contendré por la alcaldía de Minatitlán, no he recibido amenazas y seguiré trabajando en mis negocios en esta ciudad