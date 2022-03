"El me iba a matar, me iba a matar"; vecinos capturan a presunto atracador

La agraviada reconoció y señaló de manera directa a quien intentó agredirla y atracarla, por lo que al pedir auxilio, varias personas salieron en su defensa y por ello se logró evitar la agresión.

"Yo venía con mi hija caminando desde la colonia Santa Isabel, cuando me llamaron, pero al cruzar la vía de la colonia Independencia a la Morelos, cuando ese fulano que iba con otro, se regresó y sacó un cuchillo y se abalanzó sobre mi y me dio un trancazo, me golpeó en la cara, y cuando el hizo así para matarme, yo grité y un vecino corrió para auxiliarme", dijo.

Noticia Relacionada En Coatzacoalcos y Minatitlán, reparten extorsiones como volantes

"Los vecinos estamos cansados de que hace lo que quiere, nos roba, nos golpea, pero nadie le hace nada porque su papá y su mamá lo encubren, ¡pero yo lo señalo con el índice de que ese maldito me iba a matar", finalizó la agraviada.

El presunto agresor fue retenido por policías municipales quienes fueron abordados por personal de Protección Civil en Almendros y Citlali de la colonia Cuauhtémoc, donde se lo entregaron para llevarlo a una clínica y recibir atención médica de las heridas que presentaba.

Este caso será turnado ante la fiscalía para que se proceda conforme a derecho, donde la parte agraviada dice que llegará a las últimas consecuencias.