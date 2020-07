´El Marro´ se deslinda de masacre en anexo de Irapuato, culpa al CJNG

José Antonio Yépez Ortiz, alias «El Marro», narcotraficante y huachicolero líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, se deslindó de la masacre a un centro de rehabilitación en el municipio de Irapuato que dejó 27 jóvenes muertos y 4 heridos el miércoles 1 de julio.

Mediante un audio, uno de los hombres más buscados y eterno rival de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», acusó precisamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de hacerlo pasar como el autor de diversas agresiones en contra de la población, de las amenazas en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador , y en especial del ataque al centro de rehabilitación.

"Yo nada más les quiero hacer saber que con ese anexo yo no tuve nada que ver y nada más se los hago saber porque tal parece, que... yo no sé de qué manera pero estos ojetes para lo que son buenos es para lavarle el coco a la gente.»

«Y no me importa si sepan o no sepan, me quieran creer, o no me quieran creer, pero yo se los tengo que decir, porque nosotros no tuvimos nada que ver con ese problema, ni sabíamos de ese lugar que existía, ni si quiera teníamos porque hacer esa pin*** mam***", se escucha decir a «El Marro» en el audio.

Al parecer, el video fue grabado a la intemperie pues se escucha el ambiente propio de ese tipo de situaciones, pero cerca de la algún lugar poblado, pues también se alcanza a escuchar el paso de vehículos de emergencia, con lo que se echa a bajo una de las hipótesis de que se esconde en cuevas, o por lo menos cuando grabó el audio no estaba tan lejos de algún sitio poblado.

