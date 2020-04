Durante cuarentena, intentan saquear escuela primaría Juan Zilli en Boca del Río

Maleantes aprovecharon la emergencia sanitaria del COVID-19 para hacer de las suyas, pues intentaron saquear la escuela primaría Juan Zilli, ubicada en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Boca del Río.

La directora del turno matutino Dulce Patricia Morales Ramírez, dio a conocer que fue el pasado martes cuando ladrones intentaron ingresar al área de biblioteca, sin conseguirlo.

En entrevista, la profesora detalló que solo dejaron daños materiales por un monto aproximado de cinco mil pesos, ya que rompieron la puerta de aluminio e intentaron tirar la protección de herrería, pero no lo consiguieron.

"Son puertas de aluminio, la protección no lograron forzarla lo suficiente; no se pudieron meter, pero nos dañan y no tenemos duda de que lo vuelvan a intentar (...) no es una escuela grande se va poco a poco y se esta equipando", dijo.

No obstante, informó que ahora teme que los ladrones regresen e intenten saquear nuevamente el plantel educativo, mismo que refirió ya ha sido robado en años anteriores, lo cual en su momento fue denunciado ante las autoridades.

Manifestó que pese a que ya habían reforzado puertas y candados justamente para evitar los robos, esto no ha inhibido a los ladrones de delinquir debido a la falta de vigilancia policial en la zona.

Finalmente, la directora hizo un exhorto a los elementos del orden a mantener patrullaje permanente en planteles escolares durante esta temporada de cuarentena.