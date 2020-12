Dueño de taller en Acayucan denuncia allanamiento de la Fuerza Civil

El propietario del taller mecánico ´el sayula´ que está ubicado en el barrio Nuevo de Acayucan frente al reclusorio regional, hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, para que frene los constantes abusos por parte de la Fuerza Civil quienes este viernes allanaron su inmueble, le robaron herramientas y dañaron su camioneta.

Fue durante este viernes cuando oficiales a bordo de dos patrullas ingresaron sin una orden de cateo al taller mecánico que está ubicado sobre la prolongación Guillermo Prieto.

Durante varios minutos el personal policíaco estuvo al interior del inmueble cuyo propietario había salido a realizar un trabajo.

Sin embargo los policías aprovecharon para robar algunas herramientas y además dañaron de un ´cristalazo´ la camioneta Chevrolet Colorado con placas de circulación XU87224 del estado de Veracruz.

"Ya son varias veces que ingresan a mi taller y no encuentran nada, vienen y dañan mi patrimonio, yo soy gente que a diario sale a buscar para poder comer. No estoy en contra de las revisiones pero que no abusen", dijo Gaudencio Sánchez Prieto.

Sánchez Prieto hizo un llamado al ejecutivo estatal y al encargado de la seguridad de los veracruzanos a que pare este tipo de abusos.

Es preciso mencionar que desde la llegada de la Fuerza Civil a la zona de Acayucan han aumentado las denuncias contra dicha corporación por abusos en las detenciones y algunos allanamientos.