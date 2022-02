dos_bares,_coludidos_con_extorsionadores_en_coatzacoalcos

Dos bares estarían relacionados con una banda de extorsionadores en Coatzacoalcos, así lo reveló el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

"Lamentablemente, uno u otro comercio, hay que decirlo, son poquitos, colaboran con los extorsionadores, porque están en el mismo negocios, uno que otro bar, no generalizo, no voy a decir que todos, uno o dos están en ese tema aquí en Coatzacoalcos, lo voy a decir con claridad son dos, es curioso que hacen mucho escándalo ¿y la denuncia? ¿y por qué no dices todo?", reveló en rueda de prensa el gobernador.