¿Dónde está Alexis Javier Ramírez Pérez? En Papantla, buscan a adolescente de 16 años (+VIDEO)

Han transcurrido más de diez días de la desaparición en Papantla del joven de 16 años de edad, Alexis Javier Ramírez Pérez; sus familiares realizan lo buscan tanto en este como en otros municipios del norte veracruzano.

La madre de Alexis, Clarisa Ramírez Pérez, comentó que no se han tenido mayores avances en la investigación para dar con el paradero de su hijo, del que no sabe nada desde el día 11 de mayo cuando salió para dirigirse a sus clases de bachillerato.

También te puede interesar... Reportan a 4 personas desaparecidas en la región centro; entre ellos, una menor

"No puede ser que un niño de 16 años, de familia, no puedo creer que haya desaparecido nada más así y nadie sepa nada, nadie haya visto nada; pido el apoyo ya que lo estoy buscando y la angustia me come, por favor necesito el apoyo", expresó.

Los integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera apoyaron en la difusión de la ficha con las características del menor.

Maricel Torres Melo, coordinadora del colectivo, expresó su preocupación, pues en la región siguen desapareciendo personas de todas las edades.

"El caso del niño Alexis que la verdad nos ha consternado mucho puesto que es un jovencito, algo que no quisiéramos que pasara, algo que está pasando y que nos duele mucho porque es un jovencito, estuvimos apoyando a su mamá, en Papantla empezando el recorrido", destacó.

¿Dónde está Alexis Javier Ramírez Pérez? En Papantla, buscan a adolescente de 16 años. No se han tenido mayores avances en la investigación para dar con el joven, desaparecido el 11 de mayo

Leer más https://t.co/z2WO3XX0de pic.twitter.com/BVglS5uw0S — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) May 22, 2025

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas mantiene activa la ficha y la alerta Amber como parte de las acciones para encontrar al estudiante de bachillerato.