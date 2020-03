Detienen a presuntos homicidas de elementos de la guardia nacional

Detectives de la Policía Ministerial con base en Veracruz-Boca del Río, hicieron efectivas dos órdenes de aprehensión contra los probables homicidas de dos elementos de la Guardia Nacional en Cotaxtla.



Se trata de Alonso C. F. y el menor de edad con identidad reservada E.F.R, quienes en conjunto presuntamente le arrebataron la vida a los agraviados la noche del pasado 30 de enero de los corrientes.



Fue mediante un dispositivo de búsqueda y localización derivado de la carpeta de investigación integrada debidamente, los detectives lograron la orden de aprehensión correspondiente ante el Juez de Control.



Los dos sujetos serán sometidos a juicio por homicidio doloso calificado luego de presuntamente haberle arrebatado a dos elementos de la Guardia Nacional identificados como Guadalupe T. J, y Juan Manuel P. R.



De acuerdo a la información recabada, los detenidos contactaron a los agraviados mediante un grupo de compra y venta en internet para venderles una pistola de calibre .22, por lo que acordaron verse.



No obstante, ya en el trueque aparentemente los elementos de la Guardia Nacional se negaron a pagarles el arma y les informaron que además de quitárselas, procederían a su detención por portarla sin permiso.



Fue así que toda la situación se les salió de las manos, ya que Alonso C. F. y el menor que lo acompañaba llevaban consigo otra arma de fuego escondida de la cual los elementos desconocían.



Los presuntos homicidas sacaron de entre sus pertenencias la segunda pistola oculta y sin darles tiempo a los oficiales, abrieron fuego en repetidas ocasiones hasta que les arrebataron la vida.



Luego los jóvenes desnudaron a los elementos que llevaban consigo playeras con el logo de la corporación y los abandonaron en el basurero de Cotaxtla, donde fueron encontrados horas más tarde.



Posteriormente condujeton el vehículo en el que llegaron los agraviados y lo abandonaron en la localidad de Paso María, municipio de Soledad de Doblado, para posteriomente irse en su motocicleta.



Los dos jóvenes deberán enfrentar todo el peso de la ley en los Procesos Penales 0152020/III y 105/2020 por los que en próximas horas serán puestos a disposición del Juez que los reclama.