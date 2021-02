Detienen a hombre pervertido en Veracruz

Un pervertido sujeto que presuntamente fue sorprendido mientras tomaba fotos a mujeres en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cuauhtémoc fue detenido y entregado a las corporaciones policiales.

Los hechos fueron dados a conocer por una joven que acudió este miércoles a la clínica para donar sangre, cuando al pasar a los sanitarios se percató que el individuo sacó su teléfono e iba detrás de ella.

"Yo volteé, me iba acomodando el pantalón y él con su teléfono parado, tomó una foto, lo venimos persiguiendo pero él negó que no había tomado fotos, le dijimos que mostrara la galería pero él no quería, ya después, sí aceptó que sí había tomado la foto", relató María Alejandra "N".

Mientras tanto, otra muchacha identificada como Brenda "N" dio a conocer lo siguiente:

"Cuando yo me iba hacia el fondo porque no sabía dónde era el de mujeres, ella me habló y me dijo, mira, es acá y agarré el papel, cuando estaba agarrando el papel el señor pasó a lado de nosotras como para ir al baño".

Fue así que reconoció al individuo y se dio cuenta de que antes de entrar al sanitario ya las había estado observando y comenzó a seguirlas, por lo cual decidieron perseguirlo y encararlo.

"Cuando salimos del baño, íbamos por la puerta, yo a ella le iba dando desinfectante, seguimos caminando pero ella como que se venía acomodando el pantalón y volteó, yo no volteé y ella me dijo mira nos tomó una foto y ya todo me cuadró".

"Su tío vino persiguiéndolo con ella y yo vine atrás de ellos, él iba muy rápido, la verdad iba muy rápido. Cuando se paró frente a él le dijo por qué les había tomado foto, y él dijo, no yo no les tome fotos, él negó que tomó fotos".

Luego de algunos minutos finalmente el sujeto mostró la galería de su teléfono y encontraron las imágenes que les había tomado, por lo que les ofreció una disculpa, pero las jóvenes optaron por llamar a la policía.

Finalmente las corporaciones policiales tardaron en llegar pero finalmente se llevaron al individuo de aproximadamente 50 años de edad al cuartel de Plata Linda para deslindar sus responsabilidades.