detienen_a_excandidato_de_movimiento_ciudadano_por_violacion

Con una orden de aprehensión contra el también licenciado en derecho Jesús Alberto 'N', los agentes intervinieron en su domicilio en la colonia Ortiz Rubio.

Jesús Alberto, presuntamente usó su posición como abogado para violar a la agraviada de identidad resguardada, así como a muchas otras más.

De acuerdo con la información obtenida, el delito se dio en el año 2018, indicó la víctima, la cual dio a conocer públicamente la denuncia penal que hizo contra el excandidato, a quien en su momento buscó para contratar sus servicios como litigante para resolver un problema legal.

Señaló que llegó hasta su despacho en la avenida Simón Bolívar, de la colonia Zaragoza, en Veracruz, donde se habían citado, pero el individuo la hizo subir a su oficina en donde quedaron solos y la mantuvo privada de su libertad por horas.

Informó a las autoridades mediante su querella que tras tenerla sometida, la forzó a sostener relaciones sexuales mientras le apuntaba con un arma de fuego a la cabeza, para también robarle sus pertenencias.

Incluso dijo que además de violarla, la amenazó con matarla si decía algo, sin embargo, ella acudió de inmediato ante la Fiscalía Especializada a interponer la denuncia, misma que logró la orden de aprehensión contra el presunto violador gracias a las pruebas aportadas.

Los detectives ministeriales hicieron efectiva la orden de aprehensión contra Jesús Alberto 'N', bajo el proceso penal 979/2021 quien cabe señalar, es investigado por varios delitos similares cometido en agravio de otras mujeres, entre ellas una conocida influencer.

Se trata de la joven bailarina 'Vale Queen', quien en febrero de 2021 dio a conocer públicamente la denuncia interpuesta contra el entonces excandidato de Movimiento Ciudadano, quien trató de abusar de ella pero logró escapar de su despacho.

Gracias a que la influencer hizo público su caso, la agraviada con identidad reservada concedió una entrevista en la que dio a conocer que ella fue una víctima con anterioridad de este sujeto, pero no había habido avances en su caso, lo cual ejerció presión sobre la Fiscalía que finalmente logró la captura del mencionado.

En su momento, luego de que salieron a la luz estas denuncias penales, la Comisión Nacional de Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, el partido se deslindó de él y dijo que no era militante, ni le darían la precandidatura, pero no por tales señalamientos, sino porque no cumplió con los requisitos impuestos.