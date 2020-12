Detienen a David Villalobos, líder de autodefensas en Veracruz

Durante el transcurso de este sábado, David Villalobos quien se ostenta como líder de autodefensas en la zona conurbada, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo a los datos obtenidos, el señalado fue capturado cuando pretendía ingresar la ciudad en una unidad automotriz junto a un acompañante, por lo cual las fuerzas del orden le marcaron el alto.

Luego de realizarle una revisión precautoria, los agentes decidieron trasladarlo a las instalaciones del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5),

Una tercia de sus seguidores salieron a realizar un bloqueo sobre la carretera federal Veracruz Cardel para exigir su liberación, pero luego de algunos minutos fueron retirados por elementos de la SSP.

De igual manera otro pequeño grupo de personas realizó un plantón en la fachada de C5 sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines y amenazaron con realizar más bloqueos si no lo ponían en libertad.

"Le están imputando cargos que no son, ya vez que las autoridades no hacen su trabajo como es... No sabemos cuanto tiempo vamos a estar bloqueando la carretera, hasta que lo liberen", enfatizaron.

Hasta el momento la dependencia no ha emitido comunicado alguno para dar a conocer los motivos de su detención, en tanto el acusado ha señalado que nada hizo y no hay razón alguna para que permanezca tras las rejas.

De manera extraoficial, trascendió que el líder de las llamadas autodefensas sería acusado como probable responsable por el delito de extorsión, lo cual fue difundido por él y sus seguidores mediante redes sociales.

Sin embargo, cabe señalar que la Fiscalía General del Estado tiene carpetas de investigación abiertas en su contra luego de diversos señalamientos y denuncias que agraviados han interpuesto en su contra.

En repetidas ocasiones, David Villalobos ha sido señalado como presunto responsable por los delitos de lesiones, robo, extorsión, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad entre otros.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas, el acusado se ha puesto a disposición de la fiscalía para determinar las responsabilidades que le resulten por esta detención y probablemente por otros casos que lleva arrastrando de tiempo atrás.