Detienen a 4 presunto asaltantes tras robar tienda de conveniencia en Alvarado

Por robar un par de bolsas de papas y unos frascos de café soluble de una tienda de conveniencia, dos hombres y dos mujeres fueron detenidos por elementos de la policía municipal acreditable de Alvarado.



Los presuntos falderos llegaron hasta la tienda OXXO situada sobre la avenida Ignacio de la llave, junto a la carretera federal 180, frente a las instalaciones de la central de Autobuses de Oriente (ADO).

Los empleados se percataron que estas cuatro personas tomaron mercancía y se fueron sin pagar para huir a bordo de una camioneta tipo van color blanca, por lo que los uniformados acudieron a recabar sus características.

Fue en el tramo Paso del Toro-Alvarado, dónde una patrulla de dicha corporación dio la unidad en la que huyeron y procedieron a marcarles el alto al percatarse de que coincidían con la descripción dada por los trabajadores.

Los uniformados les encontraron en su poder una bolsa de Sabritones, una de Valentones y cuatro frascos de Nescafé soluble de los cuales no pudieron acreditar su procedencia, por lo que fueron aprehendidos.

Los presuntos ladrones fueron identificados como Araceli D. C. de 44 años, Gloria V. C. de 31, Gildardo E. N. de 45, vecinos del Estado de México, así como Joaquín D. C. de 53 con domicilio en Puebla.

todos ellos fueron trasladados a las instalaciones de la comandancia para deslindar sus responsabilidades legales, además de que les fue asegurada la camioneta en la que viajaban.