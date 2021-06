denuncian_supuestos_ataques_en_redes_sociales_a_seguidores_de_paisano_rueda

Presuntos seguidores de Paisano Rueda candidato a la alcaldía de Jesús Carranza, fueron señalados en una serie de audios y mensajes en redes sociales en los que pretenden arrebatar el poder por la fuerza.



En una de las grabaciones, se escucha la voz de quien presuntamente sería la síndica de la planilla Rosario Retama reconociendo que tienen todo en contra si las autoridades hacen el recuento de votos.



Su contrincante el abanderado de Morena Luis Alfredo Pacheco se encuentra abajo por 101 votos de acuerdo al primer conteo, pero dadas las violentas condiciones en el municipio, todos los consejeros del OPLE local renunciaron.



Las condiciones de seguridad en la cabecera no son las óptimas, por lo que el OPLE habría decidido llevar los paquetes electorales a Xalapa donde habría mayor equidad para abrirlos y hacer el conteo.



No obstante, seguidores del Partido del Trabajo por quien contendió Paisano Rueda, se niegan a dicho traslado y acusan a Morena de pretender robarse la elección al generar un ambiente de opacidad.



Presuntamente amenazaron con reventar la zona mediante toma de carreteras y bloqueos en las grabaciones filtradas, incluso señalan que llamaran a Eugenio Ventura, quien tiene experiencia en la toma de caminos para afectar las vías de comunicación que conectan a los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.



Las instalaciones del OPLE permanecen sitiadas y los simpatizantes de ambos partidos mantienen una tensa situación en la región por lo que el recuento para dar un ganador oficial no se ha podido realizar.