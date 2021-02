Denuncian 'operativos amenazantes' de SSP en límites de Veracruz y Chiapas

"Una patrulla de la policía estatal en la carretera Tuxtla Gutiérrez a Las Choapas en kilómetro 78, iba con dirección así el norte y yo hacia el sur y al ver que veníamos dos camionetas una con placas de México y yo de Veracruz se regresó y nos rebasó, más adelante pararon a la de México y como vieron que yo venía atrás se me atravesaron físicamente sobre la carretera, queriendo parar del cual no lo hice, porque no tienen la facultad de hacerlo".

Parte del relato que da Federico Carrillo, conductor de una camioneta de entrega de repartos en su cuenta de Facebook, en donde menciona que este tramo además de ser uno de los más peligrosos por los constantes robos, la Policía Estatal ha comenzado una serie de 'operativos amenazantes' con cualquier unidad de carga, al grado que se atraviesan por que no se detiene uno, en donde ellos quieren.

El video que dura casi 9 minutos se ve como una patrulla de la Policía Estatal del estado de Veracruz comienza una 'persecución' a una unidad de transporte de carga, en varios movimientos un gendarme que va de copiloto señala que debe pararse, pero ante los robos y asaltos en esta carretera el conductor dice que no se va a parar y justifica la acción, y comenta que la Policía Estatal debería de poner un reten con la Guardia Nacional y Federal de Caminos para que se detenga.

En su cuenta explica el trailero que solo en Veracruz tienen esta 'maña' los estatales de parar a los 'convoyes', cuando no tienen la facultad y menos de hostigarlos en plena carretera, por lo tanto se hizo las llamadas al 911 ya que la patrulla no tenía su número oficial bien, pues le faltaban dos números en la parte trasera.

Al final del relató señala, que fueron casi 25 kilómetros de persecución, del kilómetro 75 hasta el kilómetro 50 con dirección a Las Choapas, al llegar a los retenes que existen en esta ciudad lo reportó ,concluyendo que la Policía Estatal tiene la facultad de detenerlos, pero tiene que hacerlo en un reten formal, apoyados con federales ya sea de caminos o Guardia Nacional, no andar persiguiendo unidades como en el salvaje oeste, porque los conductores no saben si en realidad son ladrones o policías ya que muchas veces estas patrullas son clonadas, finalizó el relató.