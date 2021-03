Denuncian ola de asaltos violentos en Tatahuicapan, piden patrullajes

En Tatahuicapan de Juárez, se han reportado asaltos con lujo de violencia en los últimos días en agravio de mujeres y hombres, por ello han denunciados los hechos mediante las redes sociales donde piden a la autoridad hagan algo para brindar mayor seguridad y evitar más hechos violentos.

Uno de los afectados, público desde su perfil de Facebook un mensaje donde señaló que el día viernes 5 de marzo alrededor de las 19:00 horas, fue víctima de un asalto en el Barrio Segundo en Tatahuicapan, también informó que dos mujeres más había sido atacadas la noche de este jueves 11 de marzo en las mismas inmediaciones.

En los comentarios la persona agraviada expone que estos hechos se registraron en la calle Justo Sierra, Benito Juárez y Adolfo López Mateos; también en las calles 16 de Septiembre y Veracruz.

"Buenas noches a todos mis estimados amigos (as) en primera instancia quiero informar que el día viernes 5 de este mes me ocurrió un incidente en el barrio segundo de nuestro municipio, lamentablemente fui víctima de la delincuencia, me asaltaron alrededor de las 19 horas de la tarde, de igual manera les informo que investigando la situación no he sido la única persona que le sucede esto, al parecer en el transcurso de la semana pasada y ésta ha sucedido lo mismo con otras personas de aquí del municipio, por ello solicito de manera personal a las autoridades correspondientes poner mayor vigilancia en el municipio ya que esto no solo ha pasado con una servidora, dos mujeres más fueron víctima de tal situación anoche a la misma hora a las 7pm, pido y exijo como ciudadana que se ponga mayor vigilancia en la entrada, salidas, barrios propiamente de nuestra cabecera municipal y porque no mencionar también de las comunidades ya que la seguridad debe ser prioridad en todo el municipio. Por último, quiero exhortar también a la población a realizar nuestras actividades con el debido cuidado y estar alertas ante este tipo de acciones delictivas que ocurrren, les mando un cordial saludo y espero que las autoridades correspondientes hagan caso a tal situación. Bendiciones a todos", señaló en el texto.

Ante el temor que pueda ocurrir una situación mayor que deje algún hecho que lamentar entre los habitantes de este municipio enclavado en la sierra, piden a las autoridades tomen cartas en el asunto y no olviden brindar mayor vigilancia en la localidad.

Es preciso señalar que las corporaciones policiacas realizan recorridos de manera aleatoria en los municipios del sur; sin embargo, estos son insuficientes para poder combatir los diversos hechos violentos que se registran de manera diaria en cada una de las localidades de la zona.