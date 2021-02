Denuncian maltrato de canes en Veracruz

Vecinos de la colonia Lomas de Río Medio denunciaron públicamente que en un domicilio del sector, mantienen encerrados decenas de perros en pésimas condiciones e incluso algunos han terminado comiéndose unos a otros.

Dieron a conocer que el inmueble situado en la calle Río Zempoala entre avenida Camino Real y Río Blanco es el "hogar" de cerca de 30 animales que viven en el encierro y en medio de su suciedad.

Daniel Franco Aguilar manifestó mediante sus redes sociales que los vecinos han denunciado desde hace tiempo las condiciones de dicho lugar, el cual en un principio pensaban que era usado como refugio de rescate animal.

Sin embargo, en repetidas ocasiones han podido captar como los perros viven confinados en un patio que difícilmente limpian, por lo que conviven y duermen entre sus eses fecales y orina.

Denunció que los vecinos no pueden ni abrir las ventanas de sus casas debido a que los aromas son nauseabundos, además de que constantemente algunos de los ejemplares pelean entre ellos.

"La verdad al principio pensé que rescataba a los perritos para luego darlos en adopción, pero nada que ver, no sé exactamente que piensa esa gente o si lucra con los perritos para cosas turbias, pero a veces hay menos perros y a veces hay más".

"Me urge que se haga público esto ya la contaminación es excesiva, no podemos ni abrir las puertas o ventanas porque el olor es nauseabundo, yo tengo una perrita pitbull súper mansita y ella solita hace mucha cantidad de sus necesidades, imagínate 30 perros, a cada rato se andan peleando, ladrando, llorando, pobres perros están sufriendo. Tengo fotos, y video de como matan entre ellos a una perrita, me imagino por hambre, es horrible los ladridos, pero el olor es peor", refiere la publicación en redes sociales.