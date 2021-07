Denuncian cobros excesivos en escuela de Medellín de Bravo

En pésimas condiciones se encuentra la escuela primaria "Primero de Mayo" situada en la localidad de Paso del Toro, la cual carece de agua potable, además de un sistema de drenaje adecuado, según denunciaron los propios padres de familia que acusan al director del plantel educativo de no rendir cuentas sobre las diversas cuotas que les solicitan casi cada mes.

Los agraviados denunciaron un cobro de 700 pesos por concepto de inscripción para el siguientes ciclo escolar, presuntamente impuesto por el propio director Emmanuel Chávez.

PUBLICIDAD

Señalaron qué tal cobro nunca se aprobó por la Asociación de Padres de Familia (ASF), quienes ya han aportado aún están dentro del grupo de Whatsapp de la escuela, quienes no lo han hecho, han sido eliminadas y serán regresadas para conocer actividades, hasta que cumplan con su pago, se les informó.

Noticia Relacionada Semáforo epidemiológico determinará modo de próximo ciclo escolar en Veracruz

No conforme, el docente les dijo que "si no pagan, no obtendrán los documentos escolares de sus hijos", dijeron las madres; esto se suma a otro reclamo, las quejosas señalan que casi cada mes se les pide un "apoyo" para otros gastos de mantenimiento.

Informaron que se les cobra para las reparaciones de aire acondicionado, ventiladores, bebederos, bomba de agua, entre otros supuestos problemas de la escuela, y esta está casi en ruinas, pero el director nunca ha entregado cuentas de, en que se gasta el dinero recaudado.

PUBLICIDAD

Por su parte, el director de la escuela, Emmanuel Chávez, al ser cuestionado sobre las acusaciones, desestimó las mismas y le 'echó la bolita' al secretario de Educación, Zenyazen Escobar García a quien fue a buscar en un evento realizado en el municipio, pero este "huyó" cuando le reclamó la falta de los servicios básico de su escuela.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD