denuncian_acoso_de_taxista_tras_intentar_propasarse_con_pasajera_en_veracruz

“Por la madrugada tome un taxi con mis amigas , estábamos de camino a la casa, al bajar del taxi una de mis amigas que estaba sentada adelanté se me acercó y me dijo que el taxi todo el camino le agarro la pierna.

PUBLICIDAD

Ella por pena no dijo nada, al saber eso confronte al taxista y me di cuenta que tenía el celular de mi amiga, yo se lo arrebaté y le pegué en la cara, le tome estas fotos diciéndole que se fuera, chicas y chicos tengan mucho cuidado al tomar taxis, no estamos seguras”, señaló en su publicación.

Noticia Relacionada Alertan sobre conductor de Indriver peligroso en Boca del Río.

Indicó que el ruletero era el que manejaba la unidad de la marca Chevrolet tipo Aveo marcado con el número económico VB-1577, el cual al ser confrontado de inmediato se retiró del lugar no sin antes devolver el teléfono.

Cabe señalar que esta es la segunda agresión que es reportada por usuarias de taxis, pues el pasado miércoles dieron a conocer otra desagradable situación con un conductor de la aplicación Indriver que presuntamente quiso abusar de ella.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD