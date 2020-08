Denuncian a diseñador gráfico por abandonar a sus hijos y negarse a pagar manutención

La Fiscalía General del Estado abrió una indagatoria contra un diseñador gráfico señalado por presuntamente negarse a aportar la manutención de sus dos menores hijos y amenazar a quien fuera su esposa.



Estos hechos fueron dados a conocer por los reconocidos abogados José Antonio Arellano Reyes y Jesús Ullóa Carreño en representación de los dos pequeños y su mamá con identidades reservadas por seguridad.



El denunciado es quien fue identificado como Agustín L. R., quien fue señalado ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas.



De acuerdo a la querella, la mamá de los menores fue a buscarlo a su taller de diseño en Geovillas del Puerto y aprovechó para solicitarle que aportara para los gastos de manutención, ya que ella sola no podía con todo.



No obstante, Agustin L.R. reaccionó de forma violenta y la amenazó con no volver a dejarla ver a los niños, por lo que ella decidió demandar el depósito judicial de sus hijos en el Juzgado Décimo de lo familiar.



Esto quedó asentado en el expediente 2737/2018 de dicho tribunal, mediante el cual se acordó que el acusado debería aportar económicamente con los gastos, pero aún mantiene una deuda por más de 36 mil pesos.



Fue así que ante la falta de respuesta y voluntad para cumplir con su obligación como padre, la agraviada decidió denunciarlo de manera penal por el delito de incumplimiento en la obligación de dar alimento y abandono de familiares.