Denuncia 'tortuguismo' en Fiscalía Especializada

Un ama de casa señaló que la Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia contra la familia, mujeres, niños, niñas y trata de personas no ha tenido avances en la denuncia contra su ex pareja que le propinó una brutal golpiza.



La agraviada Belén Velázquez Castro dio a conocer que el hecho violento ocurrió el 22 de septiembre del 2020 en su vivienda situada en la Avenida 8 entre las Calles 19 y 21 de la colonia San Miguel.



Señaló que mientras ella se encontraba descansando, llegó quien en aquel entonces era su pareja identificado como Daniel P. P. donde luego de discutir se le fue a los golpes hasta casi matarla.



Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios, mientras Policías Municipales fueron tras el paradero del agresor, pero este ya había abandonado el lugar de los hechos.



La víctima acudió de inmediato con la Fiscal 4ta Natali Mendoza Méndez Especializada en Delitos Contra la mujer a la Unidad de Procuración de Justicia donde se abrió la carpeta de investigación UIPJ-1DXIV/861/2020/ESP4.



Pese a lo brutal del ataque ocurrido hace 10 meses, las autoridades no le han presentado ningún avance en la investigación, pues el responsable aún permanece prófugo de la justicia y teme vuelva a hacerle algo.



Señaló que teme por su vida debido a que luego de la golpiza, fue amenazada de muerte si se atrevía a denunciar y pese a que se atrevió a levantar la voz, autoridades ministeriales no le han tomado en cuenta.