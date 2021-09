cubano_accidentado_en_el_sur_acusa_de_robo_a_elementos_de_ssp

Lázaro N, uno de los sobrevivientes de este trágico hecho ocurrido el pasado miércoles 22 de septiembre sobre la autopista 145D Cosoleacaque — La Tinaja a la altura del kilómetro 171 entre Acayucan y San Juan Evangelista, recuerda para Diario del Istmo el día en que prácticamente volvió a nacer.

Noticia Relacionada Aplica SSP 17 mil 700 pruebas en operativo alcoholímetro, en Xalapa y Coatzacoalcos

"Habíamos pasado la caseta, los dos retenes de policías y ya con dirección a Veracruz el conductor (mexicano) comenzó a acelerar su marcha a 150, aunque le dijimos que se fuera tranquilo porque nosotros llevamos documentos en regla, no hizo caso y terminamos en un barranco dando varias vueltas".

El hombre de 51 años de edad, que dejó su país de origen tras la constante reprensión del gobierno cubano, dijo que salió proyectado hacia la maleza.

"Al momento solo vi una luz blanca, pero como pude me paré para auxiliar a mis compañeros porque yo era el menos lesionado, en mi mente pensé en Jason el niño de año y medio, lo busqué hasta que lo encontré en medio de la maleza, tenía un coágulo de sangre en la boca que aspiré y volvió en sí; busque a su madre pero lamentablemente ella perdió la vida al instante junto con otros tres amigos. Ella (Manella) puso delante la vida de su hijo, lo arrojó antes del impacto", señaló.

Lázaro recuerda que los primeros en la escena fueron policías "vestidos de azul con pasamontañas" quienes comenzaron a auxiliarlos pero presuntamente también a revisar y hurtar las pertenencias".

"Vete para arriba, me decía el policía, le contesté que no que quería ayudar, pero me volvieron a decir que saliera del barranco, fue entonces que me percaté que estaban revisando las pertenencias de los lesionados y fallecidos".

La versión de Lázaro coincide con la del resto de los lesionados cubanos quienes ya han declarado en la carpeta de investigación ACY/FIM/EAM/023/2021, señalan que fueron víctimas del robo de pertenencias como identificaciones, celulares y dinero en efectivo en dólares que no pudieron cambiar tras salir de Tapachula, Chiapas, con destino a Ciudad de México.

Aún con todo y lo que ha pasado hasta el momento, Lázaro agradece a Dios por estar vivo y espera pronto poder reunirse con su hija quien lo espera en Estados Unidos.

"Salimos por necesidad, espero que los mexicanos entiendan que estamos de paso, huyendo de un país donde no podemos vivir en mi caso una vez puse un negocio y a la semana las autoridades me obligaron a cerrarlo, de algo estoy seguro a estas alturas prefiero morir en México que en Cuba, aquí he encontrado gente que me ha ayudado tanto en las autoridades como en el hospital".

De acuerdo a un oficial de la Guardia Nacional (GN), dicho accidente se registró por una falla en neumático aunado al exceso de velocidad y el sobrecupo de pasajeros; sobre el conductor no se supo nada pues alcanzó a huir antes de la llegada de las autoridades.

Este accidente sumó cinco muertos y ocho lesionados, entre ellos el pequeño Jason quien aún permanece bajo observación médica en el hospital regional.

A casi una semana de esta tragedia, continúan los trámites de identificación de las víctimas y en caso de los heridos permanecen en hospitales de Acayucan y Coatzacoalcos, mientras que otros que ya fueron dados de alta como don Lázaro ahora enfrentarán la burocracia para sus trámites de documentos y así continuar su camino hacia el norte del país en busca del sueño americano.