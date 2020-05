Crece el robo de camionetas de lujo en Río Blanco

Un total de tres camionetas de lujo han sido robadas por hombres desconocidos armados mientras circulaban sobre Camino Nacional, en las inmediaciones de la congregación Vicente Guerrero de Río Blanco; el último atraco se registró el pasado fin de semana.

De acuerdo al reporte policial en punto de las 20:00 horas del domingo sujetos encapuchados fuertemente armados interceptaron a un médico que viajaba a bordo de una camioneta, lo sometieron y robaron la unidad cuando circulaba sobre la citada vía para darse a la fuga con rumbo desconocido.

Se sabe que el galeno fue obligado a tirarse al piso y amenazado de no voltear para no ver el rumbo que tomaban los presuntos asaltantes. Hasta el lugar arribaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes tomaron conocimiento e implementaron un operativo de búsqueda y localización, aunque no lograron ubicarlos ni recuperar la unidad.

Hasta la Subunidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Nogales se presentó el médico de identidad reservada para interponer su denuncia.

Cabe recordar que el pasado 17 de mayo hombres armados robaron con violencia dos camionetas; una Honda HRV y una Nissan Xtrail color blanco, sumando tres camionetas en menos de una semana.