Conocido Salón de Belleza se va de Coatzacoalcos por extorsiones

Tras 23 años de haber consentido a cientos de mujeres porteñas "May Estilistas Profesionales", anunció el cierre de su salón de belleza al ser víctima de la extorsión por parte de la delincuencia en Coatzacoalcos.

El anuncio lo realizó mediante su cuenta de Facebook el conocido estilista "May", quién fue el propietario de este salón de belleza ubicado sobre la calle Hilario Rodríguez Malpica entre Pedro Moreno y Mariano Abasolo en la colonia Manuel Ávila Camacho.

Señaló que después de mucho tiempo de ser víctima de la extorsión por parte de la delincuencia el negocio cerros sus puertas, por lo que se deslindó de cualquier uso que otras personas quieren hacer con su nombre ya que lleva varios meses radicando en otro estado del país.

"Amigas me despido y doy gracias a todas las personas que confiaron en mí en este momento doy el comunicado que may estilistas profesionales cerro sus puertas definitivamente por motivo de la delincuencia y extorsión que venía viniendo por mucho tiempo tuve que cerrar independiente yo no me ago responsable de nadie que utilice mi nombre ya que yo tengo un par de meses radicando en Tijuana les quiero dar gracias a todas mis amigas clientas compañeras por haber confiado estos 23 años de el salón muchas gracias y me despido con la frente en alto y orgullosa de haber pertenecido a esa hermosa ciudad muchas gracias".

Cabe señalar que el cierre de este negocio se suma a la lista interminable de establecimientos que fueron afectados por la situación económica y la extorsión de la cual eran víctimas sus propietarios quienes decidieron irse de la ciudad o evitar ser victimas de algún hecho como represalia por parte del hampa.