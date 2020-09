Conductor de camioneta particular cae en desagüe de Veracruz

Este martes el conductor de un automóvil particular que se desplazaba sobre la carretera de entrada y salida al aeropuerto en la zona poniente de la ciudad, terminó dentro de un canal de desagüe.

Testigos afirmaron que el propietario de la unidad de la marca Seat color azul marino, se g a dicha zanca en un evidente descuido, por lo que acudieron las corporaciones de vialidad para tomar conocimiento.

El agraviado salía del aeropuerto internacional Heriberto Jara corona, cuando aparentemente intentó incorporarse hacia la salida al fraccionamiento Sotavento, pero no se percató del mencionado desnivel.

De esta manera el vehículo terminó ahí atorado y ya no pudo salir de reversa, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de brigadistas en el lugar.

Al lugar se presentaron elementos de la Guardia Nacional división caminos y con el apoyo de una grúa condicionada sacaron el vehículo y realizaron las diligencias por el deslinde de responsabilidades.