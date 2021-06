Con narcomantas amenazan a candidato de Fuerza por México en Zaragoza

Las dos mantas tenían un mensaje dirigido al candidato de Fuerza por México, escrito en negro y rojo: Pinche Miguel Grajales culero de mierda, te pasaste en tu cierre de campaña, ya habíamos hablado y no cumpliste así quieres jugamos te pasaste de v... y con nosotros no se juega y lo sabes, la gente que te cree y no saben que el robo de vehículo y el abigeo eres tú y tus hermanos, así en tu cierre de campaña te trajiste un líder de la delincuencia no tienes madre engañando a tu gente de Zaragoza y no hisiste para que no sospecharan la gente para que veas con nosotros no se juega culero, aquí veremos qué sangre corre igual va para ti guacho y tu novia, Ogilvie y Memo pinches vividos. Si no creen pregúntale al contador si está Grajales ahora la gente sabe quién eres".

