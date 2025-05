Comerciante denuncian al exalcalde de Ixhuatlancillo por presunto secuestro

El comerciante Enrique "N" denunció públicamente al exalcalde de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas, de haberlo levantado el día 26 de mayo, durante los hechos de violencia que se registraron en las colonias Cieneguillas y Centro.

La disputa obedece a la adjudicación de unos terrenos. Debido a que teme por su vida, Enrique responsabilizó a Pérez Villegas de lo que le pudiera suceder a él o a sus seres queridos.

"El día de ayer como 5:45 de la tarde venía circulando de la casa de mis padres hacia este domicilio cuando fui interceptado por el señor Israel Pérez Villegas con otras dos personas que iban con él, entre ellos uno que le apodan "El Freddy" y otro que desconozco su nombre", señaló.

El agraviado reiteró que fue privado de su libertad por el exalcalde, quien viajaba en una camioneta doble cabina de color amarillo, la cual aparentemente está detenida.

Enrique explicó que al lugar llegaron policías de Ixhuatlancillo quienes, aseguró, "le otorgaron la fuga" a Israel Pérez Villegas, pero gracias a los vecinos que se encontraban en el sitio los municipales se retractaron y optaron por refugiarse al interior de su camioneta.

También te puede interesar... Detienen al exalcalde de Ixhuatlancillo; habría amenazado a militantes de Morena

Fueron elementos de la Policía Estatal, Marina y Sedena quienes lo bajaron, lo esposaron y se lo llevaron detenido.

Afirmó que minutos antes de que llegaran los cuerpos de seguridad, uno de los acompañantes de Pérez Villegas disparó en contra de su camioneta con la finalidad de intimidar a la gente y así escapar del lugar.

Enrique explicó que uno de los policías de Ixhuatlancillo se acercó a la ventana de la camioneta de Pérez Villegas y le quitó el arma y después se retiró; "cuando llegó la Policía Estatal a detenerlo, justificaron que no venían armados".

El ciudadano de Ixhuatlancillo responsabilizó directamente al expresidente municipal y al actual alcalde, Fernando Ochoa Vergara, de lo que le pueda suceder.

"A partir de este momento hago responsable directamente al señor Israel Pérez Villegas y al actual presidente por mi vida y por la vida de mi familia".

¿Qué pasa entre el comerciante y el exalcalde de Ixhuatlancillo?

Dejó en claro que el problema que hay entre él e Israel Pérez Villegas obedece a la adjudicación de unos terrenos desde hace nueve años.

"El motivo de todo esto es porque no se entregaron unos terrenos. Aquí está la escritura de unos terrenos que el señor Israel Pérez Villegas pide; en su momento se le entregaron dos espacios por amenazas para firmar los documentos. Acá están nombres y firma de él y por esta razón es que él me vino a levantar".

También te puede interesar... Acusan de violencia vicaria a exmagistrado de Veracruz; busca cargo en elección judicial

Expresó que durante la noche del 26 de mayo intentó salir de su domicilio para trasladarse a la Fiscalía Regional en Orizaba para interponer una denuncia por secuestro, pero aseguró, fue hostigado por policías municipales.

Lamentó que el expresidente municipal ya haya sido puesto en libertad, debido a que la Fiscalía varió el delito de secuestro a únicamente conducir en estado de ebriedad.

"Solo fue multado por estar en estado etílico, cuando él fue acusado directamente de un levantón hacia mi persona. Hago responsable nuevamente a Israel Pérez Villegas de lo que pueda pasarme a mí y a mi familia".

Enrique descartó que el hecho de violencia se haya presentado por temas electorales, sino que obedecen a la disputa de unos terrenos de 1.5 hectáreas.

También informó que el actual alcalde, Fernando Ochoa Vergara lo amenazo, y quiso hacerlo firmar unos terrenos para "personas de la delincuencia".

"Yo me negué y me dijo que de eso me iba yo a acordar. Hay videos y audios de ese momento en el que el presidente municipal estaba intimidándome a mí y a mi esposa, a los dos nos encerró en la oficina".

Por último, el comerciante pidió el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle, ya que teme por su vida y la de su familia.