Comando armado secuestra a exalcalde de Chinameca

Esté viernes, a la 5:30 de la mañana, persona armadas plagiaron al ex alcalde de este municipio, Víctor Salomón Carmona, cuando se tomaba un café, "de los que siempre acostumbraba en una tiende de conveniencia", ubicada cerca de la gasolinera en la carretera que comunica a la sierra de Soteapan.

En datos que fueron corroborados por fuentes oficiales dignas de todo crédito y personas presenciales, se logró saber que el secuestro se registró a muy temprana hora; al parecer los secuestradores ya tenían detectado todos los movimientos que el también ex diputado local de LXIV Legislatura hacia por las mañana.

El grupo de sujetos armados que se lo llevo por la fuerza y hasta el momento no se sabe de él, en el sitio nada más quedo abandona la camioneta del ex presidente municipal, las autoridades están buscando los presuntos responsables no se sabe hasta ahora si es un delito o si se trato de alguna detención.

El presunto secuestro de quien también es líder del transporte foráneo, provocó gran movilización de elementos policíacos tanto municipales, estatales y federales, quienes después de los acontecimientos instalaron algunos filtros en diferentes puntos de la zona.

LA OTRA VERSIÓN

Con el correr de las horas de la mañana de ayer, se filtró con insistencia en los corredores políticos y sociales de Chinameca que también se pudo tratar de una orden de aprensión por parte de elementos ministeriales, para que comparezca ante la autoridad por daño patrimonial (2017) según el Orfis.