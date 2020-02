CJNG amenaza a Zetas Sangre Nueva, Veracruz y Puebla tras captura de jefe en Coatzacoalcos

"Una de las líneas de investigación podría ser la detención de algunos jefes de plaza de los dos grupos delictivos que merodean la zona (...) No hay ninguna guerra, fue un intento de agresión porque están molestos porque en el actual Gobierno ya no hay pactos con los grupos delictivos".

"Una de las líneas que estamos observando es que incrementamos los operativos. Y les doy el origen: hubo un evento extraño en el que se robaron varias camionetas de lujo y las encontramos en una bodega y tomamos decisiones operativas de seguridad, pero el grupo que estaba detrás de eso se enojó de que no los dejáramos actuar", afirmo el gobernador de Veracruz .

Extraoficialmente, ex integrantes de células de Raúl Lucio Hernández Lechuga , El Lucky , y Mauricio Guízar Cárdenas , el Z 200 o El Amarillo , se habrían enrolado en la zona con el grupo Zetas Sangre Nueva y Roberto de los Santos de Jesús , El Bukanans , así como con el cártel de El Mencho . Versiones sobre su infiltración y disputa por controlar a policías municipales son vox populi en poblados de la zona centro de Veracruz .

"Les pedimos tomen sus precauciones ya que la guerra con las autoridades apenas empieza si no suelta a nuestro jefe y compañeros esto seguirá. Cártel de Jalisco Nueva generación no se mete con la ley. Pero si agarran dinero aprendan a respetar acuerdos o nosotros les vamos a enseñar (...) Ustedes saben que tanto nosotros como ustedes comen del transporte venta de droga wachicol y de los levantones que hemos echo saben que ustedes han participado en la limpia de los mugrosos así que se alinean o empezamos hablar ya se les mando un mensaje al C4 y esperamos respuesta ustedes saben a quien queremos pónganlo y paramos si no esto se va a poner peor. Una disculpa a la ciudadanía de Córdoba, orizaba, río blanco, ciudad mendoza", menciona uno de los narcomensajes, según informó el sitio electrónico de Puebla "Municipios".