Una inmediata movilización de cuerpos policiales, de rescate y el cierre total de la circulación de la autopista 150 D Orizaba - Córdoba , es el saldo que dejó un accidente múltiple registrado a la altura de la localidad Sumidero del municipio de Ixtaczoquitlán ; por fortuna no se reportan personas lesionadas.

En el incidente participó un autobús Dina con número económico 11 de color gris, con placas de circulación 502-VX-5 del SPF y razón social Plateados de Córdoba; una motoneta Itálika color rojo sin placas de circulación y un tractocamión Internacional, con número económico 09 color amarillo con blanco y razón social Refrigerado Archundia, que jalaba un semirremolque tipo caja seca de refrigeración.

Según los oficiales de la Guardia Nacional división carreteras, el tráiler presumiblemente fue el responsable del accidente múltiple debido a que viajaba a exceso de velocidad.

Tras el encontronazo arribaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales y de un hospital particular, quienes confirmaron que no hubo personas lesionadas, solo tres con crisis nerviosa y que no requirieron ser trasladadas.

Cabe hacer mención que la circulación con dirección al puerto de Veracruz se vio totalmente cerrada por espacio de una hora, en lo que personal de grúas realizó las maniobras correspondientes para remolcar las unidades colisionadas al corralón para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.