choque_entre_motociclista_y_taxi,_deja_una_persona_lesionada

El conductor de una motocicleta resultó con diversas lesiones luego de que protagonizó un percance en calles de la colonia Centro, donde presuntamente no respetó el disco de alto situado en la esquina.



Lo anterior tuvo lugar en la intersección de la avenida Constituyentes con la calle Sánchez Tlagle, donde transeúntes y el taxista con el que colisionó, fueron quien solicitó el apoyo al número de emergencias.



Testigos señalaron que el joven repartidor circulaba en su motocicleta de la marca Honda tipo Cargo 150 color blanca sobre Sánchez Tagle, cuando al querer cruzar no hizo el alto total para mirar a ambos lados.



Sobre Constituyentes con la preferencia de paso se desplazaba el conductor del taxi de la marca Nissan tipo Tsuru marcado con el número económico 4054, quien ya no pudo frenar y el motociclista se le incrustó en un costado.



Al lugar se presentaron socorristas de la benemérita Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios al repartidor, quien afortunadamente solo se llevó algunos golpes pero no requirió el traslado a un hospital.



Posteriormente también acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Municipales de Veracruz para encapsular el derrame de combustible que dejó la motocicleta, mientras tránsito y vialidad deslindará responsabilidades.