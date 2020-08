Chocan dos camionetas estacionadas en diferentes puntos de Acayucan

Dos choques contra camionetas estacionadas se registraron este jueves en el barrio Nuevo y zona centro de Acayucan con saldo de daños materiales cuantiosos.

El primer accidente se registró sobre la calle Ignacio Zaragoza entre Miguel Negrete y Manuel de la Peña en la colonia centro donde Taurino Muñoz Ríos, conductor del camión de tipo urbano de los "azules de Acayucan" con número VER117115 al realizar una mala maniobra impactó de manera lateral contra la camioneta Toyota Hilux modelo 2020 color plata con placas XJ3076A, propiedad de Kaoru Hirata Herrera.

Dicho accidente no arrojó lesionados pero sí daños materiales valuados en 51 mil pesos, según señaló el perito en turno de Tránsito del Estado.

El segundo choque se registró sobre la calle Hilario C. Salas esquina Venustiano Carranza del barrio Nuevo en donde el conductor de una camioneta RAM pick up color vino con placas de circulación XX28135 del estado de Veracruz al no conducir con precaución perdió el control e impactó contra una camioneta Nissan de redilas con placas XU88165.

En ambos accidentes el perito de Tránsito del Estado, Miguel Hernández Cruz, tomó conocimiento y ordenó el traslado de las unidades a un corralón para efectos legales.