Causan alarma supuestos balazos en la colonia Benito Juárez en Xalapa

La tranquilidad del mediodía se rompió este miércoles en la colonia Benito Juárez cuando varios residentes alertaron a las autoridades sobre fuertes detonaciones que resonaron en la calle Lázaro Cárdenas. De inmediato, unidades de la Policía Municipal y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron un operativo que puso a toda la zona en vilo.

Los patrulleros recorrieron calle por calle, buscando pistas, rastros, algo que indicara el origen de los disparos que muchos aseguran haber escuchado. Sin embargo, tras casi media hora de búsqueda, el resultado fue el mismo que tantas veces en este tipo de casos: nada.

Ningún casquillo, ninguna ventana rota, ningún testigo que diera con precisión el lugar de los hechos. Solo el eco de los disparos, el miedo flotando en el aire y el zumbido de las sirenas alejándose.

¿Fueron disparos o fue el miedo colectivo?

Lo ocurrido en la Benito Juárez abre una vez más la puerta a una pregunta que se repite en distintos puntos del país: ¿realmente hubo un ataque, o el miedo ya vive tan dentro de nosotros que cualquier estruendo activa la alerta? En contextos donde la violencia es cotidiana, el simple sonido de un escape puede desatar una reacción en cadena.

La ausencia de indicios materiales no ha calmado a los vecinos, quienes insisten en que las detonaciones fueron reales. "No fue una moto, fueron disparos. Sabemos distinguir", dijo una vecina que prefirió no dar su nombre.

Mientras tanto, las autoridades mantienen un silencio prudente, sin descartar que se haya tratado de un intento fallido de amedrentamiento o simplemente una falsa alarma.