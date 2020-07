Cártel Jalisco Nueva Generación busca establecerse en Yucatán

El Cártel Jalisco Nueva Generación, organización creada en 2007 como un brazo armado del Cártel de Sinaloa, intentó abrir una base de operaciones en Yucatán en el año 2016.

Así lo afirma Elías Razur Antonio, director del Observatorio Mexicano sobre las Drogas, quien señaló que el CJNG, responsable del ataque al jefe de la policía Omar García Harfuch, buscaba el control de drogas en la entidad.

Razur Antonio señaló que esta base en Yucatán se encargaría de coordinar el financiamiento y la logística de los miembros de ese cartel que entonces sostenían una sangrienta lucha en Quintana Roo contra bandas rivales, por el control del tráfico de drogas en esa entidad.

Dijo que también se encargaría de establecer casas de seguridad para esconder a los sicarios de esa organización, en distintos puntos de Yucatán, como Valladolid, Progreso, Motul y Ticul.

Sin embargo todo el plan se vino abajo cuando cuando policías locales detuvieron a un sujeto identificado como el "tesorero" del CJNG para la Península, a su esposa, a cuatro de sus guardaespaldas y a una mujer más.

Según Razur Antonio, quien tuvo acceso al expediente del caso levantado por la PGR, el "tesorero" planeaba vivir en Mérida con su familia, y tomar posesión de la base de operaciones del cartel en el estado. De hecho ya había alquilado una amplia residencia en la colonia Montebello, de esta ciudad, donde pretendía instalarse.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron al "tesorero" y a sus acompañantes el 13 de octubre de 2016, en un retén instalado en la carretera Mérida-Campeche, cerca del Periférico de esta ciudad.

Las autoridades locales identificaron a los detenidos como miembros del CJNG porque los nombres de tres de ellos aparecieron en los registros del Centro de Comando, Control de Comunicaciones, Cómputo y Contacto Ciudadano, conocido (C5) del gobierno federal, como personas vinculadas a esa organización.

También porque las placas de uno de los dos vehículos en los que trasladaban fueron captadas por cámaras de vídeo y éstas también figuraban en los registros del C5.

De acuerdo con el expediente, los detenidos viajaban en una camioneta Cadillac y en otra GMC Arcadia, que carecía de la placa trasera. En la revisión de les decomisaron cuatro armas de grueso calibre y 85 cartuchos útiles, escondidas en los tableros de las camionetas.

La detención de estas personas demuestra que Yucatán y especialmente Mérida, son sitios preferidos por los narcotraficantes que operan en Quintana Roo para vivir, esconderse y organizar bases de apoyo a su gente de ese estado, afirma Razur Antonio.

Empero, Yucatán es uno de los pocos estados del país donde no operan en forma regular las grandes bandas del crimen organizado, aunque esto no significa que el crimen organizado no pueda establecerse en el futuro.

https://laverdadnoticias.com/yucatan/Peligroso-cartel-de-la-droga-busca-establecerse-en-Yucatan-20200706-0120.html