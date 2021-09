La noche del miércoles, cinco vehículos se vieron involucrados en una carambola en calles del fraccionamiento Costa Verde , la cual dejó cuantiosos daños materiales y personas heridas pero no de gravedad.

Testigos afirmaron que los hechos se dieron cuando las unidades particulares circulaban por bulevar en el carril que va con dirección de norte a sur, pero disminuyeron la velocidad para dejar pasar a un peatón.

Sin embargo, el conductor de una camioneta particular de la marca Ford tipo Explorer color plata no se percató de esto y al ir a alta velocidad ya no alcanzó a frenar, por lo que provocó el choque múltiple.

De esta manera se fue a impactar por alcance contra una camioneta Mazda color azul que se llevó la peor parte al tener mayores daños y la cual a su vez se estrelló contra un auto Nissan tipo Versa color azul.

Posteriormente el antes mencionado le pegó a un Volkswagen tipo Jetta color azul, que a su vez impactó otro particular, pero este último no tuvo daños perceptibles por lo que su conductor prefirió seguir su camino.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para deslindar responsabilidades, mientras Policías Navales y Municipales abanderaron el sitio en tanto paramédicos de Bomberos Conurbados valoraron a los involucrados.