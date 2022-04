Captura a quien le robó su bicicleta

Con tremendo hematoma en el pómulo derecho salió lesionada la alcoholizada mujer, luego de ser retenida cuando escapaba con la bicicleta que se había robado de la calle Constitución en la colonia Lázaro Cárdenas, terminando en el suelo sobre la acera de la Transístmica a unos cuantos metros del cruce con Matamoros.

Lo anterior se registró poco después de las 19 horas, cuando la mujer con corte de cabello muy bajo, morena, estatura baja, complexión delgada, pantalón de mezclilla y blusa rosada, se llevó la bicicleta rodada 20 marca Next, con la que escapaba sobre la Transístmica, donde fue alcanzada por el dueño de la bici quien salió a toda prisa, siendo auxiliado por un taxista que lo trasladó hasta donde iba la mujer.

"No había nadie, no había nadie, por eso tuve suerte y me la llevé", decía la alcoholizada mujer, cuando le reclamaba el propietario de la bici el hecho de habersela robado.

"¡Mira como me dejaste!", mencionaba la presunta ladrona, al mostrar el lado de su rostro done había recibido el golpe, quien le pagó la corrida al taxista, mismo que se retiró del lugar.

La ebria ladrona, aprovechó un descuido del dueño de la bici, para escaparse de ese sector, enfilando sobre Matamoros, para tratar de evadir la acción de la justicia, luego de que se informó a los policías vía 911 sobre lo ocurrido.

Con la bicicleta de vuelta en su poder, el propietario se la llevó de regreso a casa.