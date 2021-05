Candidata a alcaldía de Acayucan denuncia violencia política ante FGE

Juan Antonio manifestó que la denuncia la presentó contra la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática.

"He sido respetuosa de las diferentes corrientes ideológicas de los diferentes partidos, me he mostrado como soy una persona respetuosa de la diversidad de los derechos humanos y reconozco que todos tenemos la oportunidad de participar. No vamos a permitir que nos acosen por eso decidí presentar la denuncia correspondiente", dijo.

Citó como ejemplo que este miércoles en la congregación Campo de Águila, llegaron tres camionetas "lujosas" a hostigarlos.

"Me preocupa porque ando acompañada de jóvenes universitarios con un único interés genuino de servir, por ello me preocupa su integridad física por ello decidí denunciar porque la ley me asiste".

La también diputada local con licencia, presentó como pruebas videos y fotografías que ha subido a sus redes sociales oficiales.

Finalmente Deisy Juan Antonio dijo que solicitará protección de autoridades de Seguridad Pública.

