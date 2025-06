Camioneta vuelca frente al Velódromo de Xalapa, en plena madrugada

Las primeras horas de este miércoles se registró una volcadura de una camioneta en la glorieta situada justo frente al Velódromo de Xalapa. Aunque el incidente pudo haber tenido consecuencias graves, por fortuna no se reportaron personas heridas.

Una maniobra fallida en plena madrugada

Alrededor de las 3:00 a.m. una camioneta blanca tipo redilas, que avanzaba sobre Circuito Presidentes en dirección al bulevar Xalapa-Coatepec, perdió el control al intentar incorporarse a la glorieta. Según los primeros reportes, fue en ese momento que el conductor —cuya identidad no ha sido revelada— no logró controlar la unidad y terminó volcado, con el vehículo recostado sobre su lado derecho en plena vía.

No hubo heridos, pero sí daños materiales

Testigos que circulaban por la zona a esa hora alertaron a los servicios de emergencia. Paramédicos se movilizaron al sitio, evaluaron la situación y confirmaron que, pese al impacto, no había personas lesionadas. La unidad quedó severamente dañada, con la carga desparramada sobre el pavimento.

Intervención de las autoridades viales

Elementos de Tránsito del Estado se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del accidente y asegurar la zona. Posteriormente, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la camioneta y trasladarla al corralón oficial.

El tránsito fue parcialmente restringido por varios minutos mientras se realizaban las maniobras.

¿Velocidad, cansancio o algo más?

Hasta el momento no se ha determinado si la causa del accidente fue el exceso de velocidad, una distracción al volante o incluso la fatiga del conductor.