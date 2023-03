Auto arrolla a señora de la tercera edad en la avenida Ruiz Cortines de Xalapa

Una señora de la tercera edad fue arrollada esta mañana por un auto cuando atravesaba la avenida Ruiz Cortines frente a la gasolinera de la Prolongación Navarrete.

El accidente

Los hechos sucedieron cuando una señora de la tercera edad, encontrándose frente a la gasolinera de la prolongación Navarrete, decidió cruzar el carril de la avenida Ruiz Cortines que comunica a Ignacio de la Llave.

En esos momentos circulaba un auto color rojo, cuyo conductor no pudo evitar arrollar a la señora que por su edad no tomó las medidas preventivas y no se percató de la cercanía del vehículo.

Al golpe, la señora quedó tirada en el pavimento. El conductor del auto se detuvo y acudió al auxilio de la señora y llamó al 911 solicitando los servicios de ambulancia.



Técnicos en Urgencias Médicas de SSP llegaron al auxilio de la señora, que recibió la atención Prehospitalaria y luego la trasladaron a un hospital.

El conductor del auto quedó detenido por personal de Tránsito para ser presentado a la Fiscalía, para determinar su situación jurídica.