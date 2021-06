Atracan a comerciantes de maíz en Jáltipan; se llevan a conductor en tráiler

Dos de ellos, del Estado de México viajaban en una camioneta Rav 4 de color negro, en tanto que dos más viajaban en un camión marca Kenworth, de redilas color azul y lona negra, que habían contratado para el flete.

Señalan que tras salir del camino a Palmillas tomaron el camino Jáltipan_Lomas de Tacamichapan, pero al hacerlo, fueron interceptados por una camioneta blanca de doble cabina en la que iban hombres armados, quienes los amagaron para que se detuvieran y luego empezaron a disparar, logrando herir a los que iban en la camioneta. A uno le pegaron un rozón en la cabeza y al otro un rozón en la pierna, momentos en qué huía en el monte.

Los asaltantes al ver que no traían dinero, se llevaron el camión cargado de maíz, junto con sus dos ocupantes, logrando liberar después a uno de ellos no así la unidad ni a su conductor, que no aparecen.

Los heridos lograron retornar a la localidad de Palmillas y ahí fueron auxiliados por pobladores y luego por elementos de la Policía Municipal.

