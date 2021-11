Asesinan a balazos a dos hermanos en Martínez de la Torre

Colonos en las inmediaciones dieron a conocer que los agraviados se encontraban en el cruce de las calles Poder Judicial y Ley Federal del Trabajo, donde sujetos armados los emboscaron y le arrebataron la vida a uno de ellos, mientras el otro pudo ser llevado a una clínica aún con vida.

Los mismos testigos fueron quienes informaron al número de emergencias 911, lo cual alertó a las distintas corporaciones policiales y de rescate sobre el atentado perpetrado por un par de sujetos que circulaban en una motocicleta, en la cual se dieron a la fuga.

Por otra parte, los vecinos manifestaron que las víctimas son los jóvenes conocidos como Raúl C. C. de 30 años de edad y Julio Cesar C. B. de 22, además de que ambos se encontraban a las afueras de su domicilio cuando fueron sorprendidos por los responsables.

Elementos de la policía estatal y municipal respondieron al llamado y llegaron hasta dicho sector donde confirmaron que desafortunadamente confirmaron que julio César ya no contaba con signos vitales.

Familiares de Raúl decidieron subirlo a un automóvil particular y trasladarlo por su propia cuenta a un hospital ya que aún contaba con signos vitales, pero su estado de salud hasta el momento se desconoce.

Por su parte personal de la dirección de servicios periciales y la policía ministerial realizaron el embalaje de las posibles evidencias y ordenaron el retiro del cuerpo al servicio médico forense.