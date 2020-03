Este jueves por la tarde, una pareja de estudiantes que caminaban en las inmediaciones de la localidad de El Tejar, fueron sorprendidos por un maleante que los despojó de sus pertenencias con violencia.



Se informó que los agraviados pasaban a la altura del denominado Campo Deportivo Duarte, cuando fueron increpados por el agresivo sujeto, el cual sacaron un arma de fuego de una cangurera negra.



Fue asi que los encañonó para despojarlo de su dinero en efectivo y sus teléfonos celulares para luego escapar a toda prisa con rumbo hacia el parque de El Tejar, pero optaron por no seguirlo por temor.



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se trasladaron al sitio para entrevistarse con los jóvenes estudiantes, quienes afortunadamente no resultaron heridos y solo se llevaron el susto.



Los agraviados le informaron a los agentes que se trató de un sujeto de aproximadamente 1.70 de estatura, delgado, con pantalón de mezclilla, gorra negra, zapatos cafés y de aproximadamente 20 años.



Finalmente los agentes implementaron un operativo de búsqueda y localización para dar con los responsables, pero desafortunadamente no pudieron dar con el paradero del mencionado individuo.