Arranca limpieza de las presas retenedoras de sólidos El Infiernillo

Éste día se llevó a cabo el banderazo de inicio de la limpieza de La represa El Infiernillo, en donde se busca lograr una meta de 60 a 100 mil metros cúbicos de retiro de material pétreo y con ello generar tranquilidad a las familias de los municipios de Camerino Z Mendoza, Nogales y Huiloapan de Cuauhtémoc, durante la proxima temporada de lluvias y ciclones.

Hasta dicha represa se dió cita el personal de Petróleos Mexicanos, de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, así como autoridades municipales de Nogales encabezadas por Ernesto Torres Navarro, Huiloapan de Cuauhtémoc y Camerino Z. Mendoza que representa el alcalde Hector Rodríguez Cortés.

En el uso de la voz el el alcalde nogalense agradeció el apoyo de Pemex para poder realizar estos trabajos, destacando que este es un beneficio para los municipios de esta zona del Estado de Veracruz.

"Agradecer también por la gestión que ha hecho e igual reconocer a los municipios de Huiloapan y de Mendoza el compromiso que tienen con la población; no es fácil desprenderse de un recurso que la gente no lo ve materializarse sin embargo yo creo que estos 4 años que hemos trabajado de la mano y juntos se ha visto y se ha dado seguridad a toda la población de nosotros y es algo que en verdad nos debe de llenar de satisfacción y que este año primero Dios las circunstancias igual lo permitan no suceda otra vez una situación con la vivida hace años".

Tambien le dio las gracias a la CAEV y a todos los operadores de los camiones que realizan estos traslados de material pétreo ya que aunque pudieran cobrar un poco más siempre se suman a la causa para lograr los objetivos trazados para el bienestar de la población.

Por su parte, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Nogales, Juan Felipe Sánchez Guzmán recordó que serán 45 días de intenso trabajo en el que cada uno de los municipios de acuerdo a sus posibilidades estarán trabajando para el retiro de todo el material.

"Pemex este año nos apoyó con la retroexcavadora y el ayuntamiento de Ciudad Mendoza nos apoyó con 10 camiones por el transcurso de 20 días, el ayuntamiento de Huiloapan con un camión durante los 45 días se pretenden trabajar y CAEV con un camión durante los 45 días que se van a trabajar y Nogales se va a seguir trabajando con los 10 camiones durante los 45 días".

Subrayó que en años pasados les proporcionaba un camión para hacer el tiro y ahora el ayuntamiento de Nogales va a alquilar maquinaria para poder estar haciendo esos trabajos y todo camine sobre lo trazado.

"La meta de este año es entre 60 mil y 100 mil metros cúbicos, esperemos que este año lograr acercarnos más a la meta para estar más tranquilos durante la temporada de lluvias".