Alejandro, un argentino en epícentro de violencia en Veracruz

El Gobierno de Veracruz informó que ha mantenido contacto con la familia del Alejandro Federico Reinhold y que en la indagatoria de su desaparición se ha avanzado y ´hay información muy peculiar´, sin precisar a qué se refiere con ello.

De acuerdo con prensa local y nacional, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda ha expuesto que, con base en primeros indicios aportados, no se descarta que la desaparición del ciudadano de Argentina haya ocurrido en un contexto de violencia.

Allegados al ciudadano argentino detallaron a Imagen del Golfo que Alejandro no tiene familia en Veracruz. Tampoco en otro lugar del país.

´Alejandro no tuvo la culpa de desaparecer en Veracruz´, lamentaron, cuestionados por Imagen del Golfo.

Este viernes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, expuso que hasta ahora no queda claro si el argentino estaba en Xalapa con o sin su familia, por lo que insistió en el llamado a la familia para que aporte más información sobre este tema.

´Ojalá pudieran tener un acercamiento más, yo le voy a decir a la fiscal porque ya es bastante tiempo. No olvidemos que en la fiscalía ahora hay seriedad y la confianza nuestra porque hechos que meses atrás sucediendo, le dan seguimiento hasta que logran localizar'.

El mandatario estatal pidió a la familia del ciudadano argentino aportar más información sobre sus actividades en Xalapa antes de su desaparición.

Sus familiares y amigos hace algunos días emitieron un comunicado y expresaron su angustia y dolor, tras las pocas novedades que se tienen al respecto.

´Expresamos que no hemos tenido ninguna novedad respecto de los grandes avances en la investigación que hace algunas semanas mencionó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, de manera pública a los medios de comunicación´, señalaron.

De acuerdo con familiares de Alejandro Federico Reinhold, el 13 de enero comentó a sus amigos que iría a un hospital por haber comido pollo en mal estado. El dato no ha sido corroborado.

Su celular dejó de ser registrado en Chichicaxtle, en Puente Nacional, sobre la autopista Xalapa-Veracruz.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se refirió este día a la desaparición del ciudadano argentino y solicitó a sus familiares que se acerquen directamente y nuevamente con la FGE para proporcionar información que pudieran dar más indicios.

´Hay una situación muy peculiar que la familia sabe. Ojalá pudieran compartir la información sobre el comportamiento de su familiar para que se abran líneas de investigación. Un hecho pudiera parecer para ellos irrelevante, pero para la investigación no. Qué vuelvan a acercarse y que den más información, la que pudieran contar: ¿Qué hacía antes? ¿A qué se dedicaba, con quién estudiaba, con quién convivía, cómo se mantenía, qué proyecto tenía, qué hizo?´.

Alejandro Federico mide un metro con 70 centímetros, tiene ojos azules, es de tez clara, de cabello rubio, lacio y corto. Como señas particulares tiene tatuajes en ambos brazos, pecho, piernas y nudillos.

Llegó a México en 2019 y cuenta con residencia mexicana debido a que vivió en Querétaro, entre 2013 y 2017. Fue diagnosticado con depresión, razón por la cual toma medicación psiquiátrica y se encuentra bajo tratamiento desde aproximadamente septiembre de 2020.

Los familiares del argentino expusieron que el marco del encuentro entre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador, y teniendo en cuenta la solidaridad histórica entre los pueblos de Argentina y México, esperan que en los próximos días la investigación pueda tomar un mayor impulso.

´Familiares y amigos reiteramos el pedido de colaboración a las autoridades y al pueblo mexicano para dar con el paradero de Alejandro y concretar avances en la investigación'.

LO CONTRATARON PARA CAPACITAR POLICÍAS

En diciembre de 2020 impartió un curso de conducción de motociclistas para policías de Coatzacoalcos con la empresa Diamond Cycles y Cortes Performance, la cual tiene domicilio en Xalapa.

'Hubo dos instructores y uno fue Alejandro, quien tuvo una alumna a cargo, mujer policía, que perdió el control de su moto y a alta velocidad se estrelló contra un paredón, resultando dañada. No tenemos información acerca de si por este hecho Alejandro recibió algún tipo de reclamo', expusieron familiares del desaparecido en un primer comunicado.

La familia solicitó al gobierno estatal, dar información sobre este caso a pesar de que ya se cumplió más de mes y medio desde su desaparición.

García Jiménez remarcó que se ha atendido a la familia, pero dijo que pedirá nuevamente a la titular del organismo Verónica Hernández Giadáns que entable comunicación con ellos.

´Ellos han recurrido a la Fiscalía y los han atendido, a mí no me corresponde intervenir ni interferir, pero sí se ha atendido a la familia, con el llamado de ellos haremos un esfuerzo, hablaré con ella (fiscal), le estaré planteando lo que me pueda platicar, que se acelere'.

NADIE SABE NADA...

En entrevista con medios locales, Brenda Cerón Chagoya, encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda, detalló que la ficha de Alejandro Federico Reinhold se distribuyó en hospitales y servicios médicos forenses del estado, sin que hubiera información sobre el hoy desaparecido. También se realizaron diligencias en un taller de motos en Xalapa en que el argentino trabajaba.

La funcionaria refirió que existe también la versión de que posiblemente viajó a Cancún, Quintana Roo.