Alcalde de Chinameca no descarta atentado político; acusa extorsiones

El alcalde José Antonio Carmona Trolle dijo que el ataque a su domicilio podría venir de la delincuencia ya que ha recibido llamadas de extorsión, pero no descarta que sea por la cuestión politica, ya que su esposa Amayrani Patraca participa en la contienda electoral por la alcaldía.

Señaló que desde que inició su administración ha recibido llamadas de extorsión, sin embargo habia procedido ante este tipo de situaciones, sin llegar a entablar comunicación con la delincuencia.

Sin embargo, señala ahora fue diferente pues dos jóvenes en una motocicleta dispararon en varias ocasiones, llegando a impactar su domicilio y el de un vecino, afortunadamente sin que hubiera algún lesionado.

Refirió que el hace años igualmente fue víctima de la delincuencia, a través de un secuestro, pero nunca habían atacado su domicilio con arma de fuego.

Carmona Trolle no descartó también que está agresión se deba a la cuestión politica, ya que su esposa Amayrani Patraca, contenderá a la alcaldía por Movimiento Ciudadano. "Sería lamentable que sea la causa, porque la política debe entenderse como un partido y no mancharse con sangre o con balas, pero esto no nos desanima, al contrario, nos alienta para seguir adelante" recalcó.

Al Gobierno del Estado pidió se refuerce la seguridad del municipio, no por estos hechos violentos que vive su familia, sino como todo ciudadano que pide vivir en tranquilidad.

El alcalde dijo que en las próximas horas interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado, por este ataque en contra de su persona y su familia.