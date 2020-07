Albañil desapareció en Allende tras ser perseguido por un taxi

Desde hace tres días, habitante de Villa Allende busca a su hijo Argenis Leonardo Hernández Lara de 20 años de oficio albañil, el cual se encuentra desaparecido.

La señora Anita Hernández Lara relató que de acuerdo a lo expresado por algunos testigos, la última vez que lo vieron se encontraba en esa localidad y era seguido por un taxi.

"Hasta el día de hoy no sabemos nada de él, no sabemos si está vivo, si está secuestrado, no sabemos nada de él, lo he estado buscando por muchos lugares", comentó.

Las características de su hijo de 20 años son: estatura de 1.70 metros, ojos café oscuro, piel morena clara, cabello negro, no tiene tatuajes y solo presenta una cicatriz en la ceja.

En su búsqueda, la señora ha viajado a otros municipios de la zona sur de Veracruz e incluso hasta La Venta, Tabasco, dejando volantes con la información y fotografía de su hijo desaparecido.

"Él es un buen padre, tiene un hijo de cuatro años, quiero saber en dónde está mi hijo, si le hicieron algo, no sabemos nada. Este dolor es muy grande, no sabemos que más hacer", puntualizó.

Este miércoles acudió a la Fiscalía Regional de la zona sur, ubicada en la zona Centro de Coatzacoalcos, en donde siguen con la investigación de su desaparición.